外貿協會董事長黃志芳10日趁日本台灣形象展開展期間，率隊電動車業參訪日本百年企業YAMATO黑貓宅急便全日最大物流中心，黃志芳指出，黑貓進台30年，台日雙方可望在農產品水果輸送、電動物流車、台灣延伸為亞洲轉運點等面向合作，黃志芳說「台灣轉運中心角色」不會只停留在人流，亞洲物流轉運中心水到渠成。

黃志芳是在與YAMATO顧問梅津克彥談到三件策略合作，一是台日在物流部份合作可以包括農產、水果直送，以降低採購成本，此外，電動車也是物流業者趨勢，台灣包括E-MOBILITY、AMPA等大展都會邀請黑貓宅急便，盼提供物流車電動化解決方案；而台灣已是亞洲人流轉運站，物流趨勢也是如此，無論跨境物流、商流皆可透過台灣轉運到東南亞、印度、甚或歐洲。

YAMATO除了台灣雅瑪多國際物流，並在2000年與統一超、統一企業合資統一速達，目前已躍居台灣最大宅配業，梅津克彥透過對談期與台灣合作夥伴攜手打造台灣為世界轉運平台;而事實上統一集團在近三年已斥資數百億元北中南打造至少五座自動化物流園區，統一速達都在園區之內。

日本黑貓宅急便YAMATO，全日本有18萬個營業所、70個分揀中心，多數全自動化分揀。黑貓宅急便目前不僅做內需宅配物流，近十年更發展商流，包括家電維修、手術器具清洗、超低溫輸送、3D列印等，藉此拓展高價值服務項目。