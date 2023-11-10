對於近日「港股已死」論調，有「股壇狙擊手」之稱的華人置業前主席劉鑾雄並不認同，「一定不會死，你有能力、有實力，這個時候最好入市。」

劉鑾雄10日召開臨時記者會，針對港股問題時表示，有些股票股息高達6％多，「基金經理大部分都不傻，他們只是看到房子賣不出去、房價一直下跌，但如果你真的有錢，不是借錢，你現在買某股票，我肯定3至5年後一定賺10％至15％。不過有多少人，有這眼光、膽識，還有資本和實力在現在這時候買？」

對於該買什麼股票或類股，大劉說「這我不能說」，他自己亦持有及買入該股，恐有利益衝突，「我又不是電台主持人，介紹慈雲山順嫂去買這買那的大師」。

此外，有傳恒大陷入債務危機，劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比）受連累，清倉恒大預計將虧損超過110億港幣，更要變賣藝術品套現。劉鑾雄澄清，陳凱韻沒有害他虧損過金錢，反而投資藝術品為他賺超過200億港幣。