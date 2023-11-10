藍白合仍陷僵局，馬英九基金會執行長蕭旭岑10日接受專訪，轉達前總統馬英九支持以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」作「對比式全民調」。對此，媒體人尹乃菁表示，看到藍、白營都在推卸責任、沒有往整合發展，讓馬英九急了才登高一呼，且馬英九與前立法院長王金平關係不好，但能夠代表馬英九的蕭旭岑都表態，贊成王金平列為國民黨不分區第一拚選戰，雖是個人意見，但也凸顯國民黨、馬英九這些人對2024選局有多焦慮。中廣董事長趙少康指出，國民黨的執政權是馬英九丟的，所以馬有責任，希望能拿回政權。

尹乃菁10日在政論節目《少康戰情室》提到，國民黨的大老不會隨便表態，常常都是不表態，因為大老會怕出面搓合甚麼事情或公開呼籲後，但最後事情沒辦成，會沒有面子。對於馬英九出面表態支持全民調，尹乃菁認為是非常難得，應該事先有盤算到，黨中央或是甚麼地方的反應會不如預期，不會因為他是馬英九登高一呼就乖乖聽話，但即便這樣馬還是要表態，「因為馬英九急了」。

尹乃菁解釋，急了有很多種原因，現在藍白營互相放話，似乎都不想往合的方向走，互相推卸破局責任，但到明年1月13號晚上，侯友宜、柯文哲一起落選，賴清德開香檳，誰要來承擔這個責任？馬英九是在這種心情之下，提出全民調的主張，關鍵不只是在於用「侯柯配」、「柯侯配」跟「賴蕭配」對比，還強調侯友宜在很多民調上領先，馬對侯有信心。

另外，尹乃菁也提到另一點，雖然並非馬英九的意見，但蕭旭岑在廣播專訪中被問到是否贊同「國民黨不分區名單，王金平帶頭、韓國瑜壓陣」的說法，蕭旭岑回答「兩個都贊成」。

尹乃菁指出，提出全民調方案時，蕭旭岑是代表馬英九，但在回應不分區名單時，雖然是蕭旭岑的個人意見，但現在蕭可以很充分的代表馬英九的意見，大家都知道馬英九和王金平關係是多麼不合，連蕭旭岑都支持王金平列入不分區來打選戰，就知道國民黨和馬英九這些人，對於這場選局有多焦慮，其他人真的要好好想一想。

主持人趙少康也問「為甚麼國民黨把政權丟了？」尹乃菁立刻回答「就是馬英九丟的啊！」趙則接話說，「所以馬英九認為他有責任，希望把政權拿回來」，尹乃菁也表示認同。