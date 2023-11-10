民進黨總統參選人賴清德日前被踢爆萬里老家違建爭議，近日還被指出沒有繳稅紀錄，但他4日在造勢場談及此事，竟哽咽稱父親留下的只有貧窮，挨批情緒勒索。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目指出，從過去吳乃仁、洪奇昌台糖案，賴放話保證兩人清白；到232天不進台南市議會，違憲遭彈劾仍堅持，就是他對於他的信念、價值、感情，認為自己可以高過法律。以後若當中華民國總統面對中國大陸，百分之百槓上。

「他就是這樣的人嘛！比如說你看吳乃仁跟洪奇昌的案子、台糖那個案子，他就站出來說：我保證他們是清白。法律還沒有走完耶！」郭正亮提到，結果司法結果走完，吳乃仁有罪、洪奇昌沒罪。「那你為什麼要做這個動作？讓法律走完嘛！」你出來說這個人是清白的，這有意義嗎？

主持人錢怡君說：所以他很感情用事？「這個不叫感情用事，是很...自以為是啦！」郭正亮表示，就是他對於他的信念、價值、感情，只要認定的事，他認為他可以高過法律！錢怡君直呼：這樣很危險！「本來就是啊！」郭正亮強調，就是這種人才可怕！

「所以對於萬里故居，我有沒有違法？我就是不認！我不認為我違法，你來拆啊，我不自己拆！」郭正亮指出，過去也一樣，台南市議會，我就是不進去！即使違憲，後來監察院還彈劾。「也一樣啊，都是這一類的東西嘛！所以你說他以後會不會跟中國大陸槓上？百分之百槓上！」

郭正亮直言，所以看他這種決策模式就知道，「他未來一定會跟中國大陸槓上的嘛！」