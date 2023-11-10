美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日又唱鷹調，聲稱沒有把握貨幣已緊縮到足以將通膨拉回2％目標，強調必要時會毫不猶豫進一步升息，暗示Fed尚無宣告升息循環結束的打算，美國股債雙雙挫跌。

鮑爾談話放鷹，加上30年期公債拍賣需求疲弱衝擊市場，美股三大指數9日全黑，道瓊指數收跌0.68％，標普指數收跌0.81％，那斯達克指數收跌0.94％。標指和那指中斷2年來最長漲勢。

10年期美債殖利率9日一度升抵4.654％高點，終場收在4.636％，10日仍盤旋在4.64％附近。2年期美債殖利率9日升破5％，10日來到5.028％。

即便鮑爾最新發言偏鷹，根據芝商所（CME ）的期貨報價顯示，市場預期FOMC在12月12-13日例會最終升息的機率不到10％，而明年啟動降息的時間可能在6月左右。

鮑爾9日在國際貨幣基金（IMF）華府舉辦的研討會上演講指出，「聯邦公開市場委員會（FOMC）致力實現的貨幣政策立場，就是有足夠的限制性，將通膨率逐漸拉回2％目標，但我們沒有把握已經實現。」

鮑爾演說開頭就提到，「如果貨幣政策進一步緊縮是適當之舉，我們會毫不猶豫這麼做。」

不過鮑爾也強調，Fed會謹慎行事，一方面應對被好幾個月漂亮數據誤導的風險，另一方面小心勿過度緊縮。

鮑爾還提到，改善供應鏈有助紓解通膨壓力，但改善供給面究竟能壓制通膨到什麼地步還不清楚，可能有一大部分要靠緊縮貨幣政策，抑制總需求的成長。

鮑爾並建議Fed明年起重新檢視政策框架，他2020年就宣布過要全面修訂，考慮的層面包括，疫前導致低利率的經濟結構特徵，會持續到何種程度。

金融市場與不少經濟學家認定，Fed的升息任務已完成，但鮑爾鷹聲嘹亮的發言透露出，Fed決策者還沒準備好宣布結束緊縮行動。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）指出，「我們仍認為聯準會的升息循環告終，但今天的演說提醒我們，他們必須維持鷹派論調，直到通膨進一步改善。」