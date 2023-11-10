淘寶天貓台灣站今（10）日宣布，在推出「淘寶PLUS」與多元支付服務便利跨境網購後，吸引台灣新用戶數大漲近4成，成功帶動「雙11」活動期間（10月31日至11月9日）銷售金額年增率達雙位數。

淘寶天貓台灣站「雙11」活動敲響開門紅。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，今年「雙11」剛好在周末，一般消費者會傾向從事戶外活動，對電商銷售會產生一定程度的衝擊，不過今日天氣預報顯示北部開始迎來降雨，或讓消費者更願意待在家裡網購，覺得可以樂觀期待「雙11」活動的買氣。

淘寶天貓在「雙11」前夕宣布全新跨境服務「淘寶PLUS」，服務涵蓋全新包郵服務、官方直郵免費升級尊榮服務等優惠，自10月31日正式開賣以來至11月9日，推動淘寶天貓台灣站銷售金額相較去年「雙11」同期達到雙位數增長。

淘寶天貓台灣站表示，很多新用戶使用今年接入的Apple Pay、中信帳戶綁定付款等金流服務，兩種支付方式占新會員支付筆數近三成。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，在電商黃金公式流量與轉換率的雙拉動下，也顯示了買跨境和買本地一樣簡單的購物體驗受到台灣消費者的肯定，帶動轉換率大幅提升。