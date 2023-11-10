已故賭王何鴻燊四房學霸兒子何猷君與大他6歲的超模奚夢瑤在2019年結婚，先後生下一個女兒和兒子，兩人也經常連袂出席各大活動，相當恩愛。不過，最近何猷君在節目上罕見提起初次帶女方見家長場面，奚夢瑤遭母親梁安琪無視，場面氣氛相當凝重；而奚夢瑤在何猷君說話時，一臉不開心低著頭，但也沒多做回應，讓網友都很心疼她，直言「賭王媳婦不好當」。

何猷君與奚夢瑤近期參加大陸實境秀節目《愛的修學旅行》，在最新預告中何猷君罕見公開他第一次帶還是女友的奚夢瑤見家長的狀況，原來他的母親梁安琪已提早調查好奚夢瑤的身家背景，還跑去問了身邊朋友，是否認識奚夢瑤等；沒想到第一次見面後，母親卻將奚夢瑤當玻璃，就是無視她的意思。

何猷君罕見提起第一次帶奚夢瑤見家長的尷尬場面，她在一旁低頭面露不悅。（圖／摘自微博）

而奚夢瑤在何猷君提起這段往事時，坐在一旁全程低頭，臉上明顯看出她很不開心，沒意外是令她印象深刻的經驗；雖然節目還沒完整播出，但廣大網友都替奚夢瑤抱不平，紛紛留言替她加油打氣，「奚夢瑤也是個超模，還要被這樣對帶，好慘」、「慶幸的是她已經替何家生了一對子女，可以安穩過日了吧」、「其實奚夢瑤滿努力做好賭王媳婦啊，加油」。

奚夢瑤比何猷君大6歲，當初兩人交往消息曝光時，引起大陸全網瘋狂熱烈討論，而且還是何猷君主動追求，甚至還擔心自己會被奚夢瑤嫌棄，還多次被拒絕，最後靠著一顆真心和不斷地了解互動才打動奚夢瑤。