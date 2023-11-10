禁尻十一月（No Nut November），又稱NNN挑戰，是一個宣傳禁慾的網路運動，這項運動的參與者會在每年11月期間禁止任何自慰的行動。不過，被網友稱作「南半球女王」的性感網路辣模周荀（Denka），昨（9日）曝光辣照，意圖讓各位男性挑戰失敗，嬌喊「加油」。

周荀（Denka）透過臉書曬出性感美照，玩笑表示11月禁慾月第9天「9號了，大家要撐一半了！加油，撐下去到時候就可以看到優酪乳了（到底在說什麼），下次12月尻時，就是青蛙遷徙之日（？？？？）」。

貼文引發大批粉絲暴動，幽默回應「年輕人這麼不講武德，上來就開大絕」、「意圖使人破功」、「優酪乳這梗我居然懂」、「真的太性感誘人了」、「欸不是，這是用來禁尻的嗎」、「我早就破功了～什麼Day9」。翻開周荀（Denka）臉書可以發現，她經常曬出多風格美照，不吝嗇跟大家分享好身材，相當寵粉。