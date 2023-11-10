前總統馬英九拋出「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調，此建議獲得韓國瑜、謝國樑、羅智強以及其他藍營小雞們支持。前立委蔡正元認為，侯友宜、金溥聰、朱立倫如果還是堅持己見，一定拖著國民黨挺著胸膛倒下去！

前總統馬英九今（10）日透過發言人蕭旭岑拋出用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調。蕭旭岑今日表示，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成。亦即建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調。

前高雄市長韓國瑜隨後在臉書貼文呼應馬英九的建議，「我個人表示高度支持與贊同」、「合則兩利、分則兩害，是再明顯不過的事實」。而除了基隆市長謝國樑贊成馬英九方案外，國民黨立委參選人羅智強與徐巧芯也在韓國瑜臉書留言表示支持。

對此，前立委蔡正元在臉書表示，侯友宜、金溥聰、朱立倫如果沒有大局觀念，這樣下去，一定拖著國民黨挺著胸膛倒下去，屆時三人應該切腹自殺，才對得起孫中山！

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。