戰爭不是只靠錢來打，你得要有原料，不然空有錢和產線也沒有用。確保關鍵礦產資源供應鏈對於維持任何重要軍事力量都至關重要。挑戰在於，美國在2022年確認了50種關鍵礦產，但對其中12種礦產資源依賴進口100％，對另外31種礦產資源依賴進口量佔實際需求的50％以上，然而，礦產資源供應短缺，特別是在軍事需求上升的情況下。為了解決這個問題，西方國家正在積極投資，但面臨著巨大的挑戰，包括庫存下降和全球供應不穩定等

綜合美國投資顧問公司「奧勒岡集團」（The Oregon Group）8日專文報導及標普（S&P）期貨分析，戰爭這對於銅等礦產資源的需求十分巨大，而預測顯示到2035年，銅需求將增加1倍以上，而美國和歐洲的軍事庫存也面臨困境，凸顯出關鍵礦產資源供應鏈的脆弱性。

去年夏天烏克蘭平均每天發射7000發的155毫米砲彈，主要來自美國和歐洲的供應、俄羅斯單單在2022年就發射了約1100萬發152毫米炮彈。這些砲彈金屬含量取決於設計、製造商彈藥和製造過程等因素而異，但至少包含約0.5公斤的銅。

2017年2月9日，第 4 步兵師第 3 裝甲旅級戰鬥隊第 29 野戰砲兵團第 3 營等待發射 155 毫米砲彈資料照。（DVIDS）

就俄羅斯在2022年的1100萬發炮彈而言，這相當於5500噸的銅。或者，相當於1170座風力發電機的渦輪機所需的銅量，大約是英國風力渦輪機數量的10％，而這還只是俄羅斯的炮彈使用量。

奧勒岡集團分析預計銅的需求已經在2035年將會增加了1倍，從目前的2500萬公噸增至5000萬公噸。而標普全球抓的比較保守，需求約上升至3500萬噸。由於礦石品位下滑，多年來相關產業投資不足，預計銅供應鏈中至少會出現1000萬公噸的供應短缺。

@SPGMarketIntel predicts that the global copper demand will nearly double to reach 50 million tonnes by the year 2035. In contrast, the global copper mine production in the previous year was only around 22 million tonnes, falling significantly short of the existing demand.



[2/3] pic.twitter.com/yjqc66jqhj — Christopher Svensson (@ChristopherSve) July 27, 2023

而且，先前許多礦物供應預測，都未考慮到全球軍事需求激增，由於市場非常緊張，任何礦物需求的增加，都會優先考慮軍事需求，這又可能對市場產生重大影響，而且不僅僅只有「銅」一種礦物而已。

美國國防部（DOD）於2017年沒有面臨重大軍事衝突時，就使用了75萬噸礦物，用於彈藥到航空母艦等各種用途。現在，美國軍方正在準備支援2個與盟國的戰爭——支援烏克蘭和以色列，同時還要維護在至少80個國家中750個以上基地的承諾，以及對抗中國大陸的軍事威懾。

根據美智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的台海戰爭兵推中，美國在僅僅3週的戰鬥中就使用了超過5000枚長程武器。但是武器和彈藥庫存已經不足，美國供應的155毫米砲彈如此之少，以至於拜登政府在今年早些時候決定提供烏克蘭有爭議的集束彈砲彈。

北約軍委會主席鮑爾海軍上將（Admiral Rob Bauer）表示：「武器庫存見底了，我們向烏克蘭贈送武器系統和彈藥，這很好，但不是從爆倉倉庫裡拿出來的，我們開始是從歐洲已經見底的倉庫裡拿出來送的。」

NATO Military Committee head Admiral Rob Bauer:



The arms industry needs to ramp up weapons and ammunition production as "the bottom of the barrel is now visible" due to the war in Ukraine.



We started to give away from half-full or lower warehouses in Europe and therefore the… pic.twitter.com/wwzM3G1wFn — Clash Report (@clashreport) October 4, 2023

確保關鍵礦產資源供應鏈對於維持任何重要軍事力量都至關重要。挑戰在於，美國在2022年確認了50種關鍵礦產，但對其中12種礦產資源依賴進口100％，對另外31種礦產資源依賴進口量佔實際需求的50％以上。

換句話說，正如中國大陸最近對鎵和鍺實施出口禁令所強調的那樣，美國軍事關鍵礦產資源供應鏈極為脆弱，中國大陸供應了所有美國鍺的54％。

美國參議員巴拉索（John Barrasso）表示：「這些礦產資源對我們的國家安全和我們的盟友的安全絕對至關重要。」

以下是一些關鍵礦產對於現代軍事重要性的舉例，銅廣泛用於各種軍事應用，從配線到導引系統，彈藥到海軍艦艇。

鎳是生產不銹鋼的必要元素，用於坦克的裝甲板、航空合金、船隻和軍事電池。

鈾礦用於生產核潛艇和航空母艦的核燃料。鋰幾乎在美國軍方使用的所有武器系統中都可以找到，特別是便攜式設備和衛星中的電池。

稀土元素廣泛應用於各種軍事應用中使用，從飛機發動機中的合金到傳感器、磁鐵和雷射裝置，從標槍飛彈到F-35戰機。

銻（Antimony）用於製造穿甲彈、夜視鏡、曳光彈等方面是一種必要的礦產，這個列表還包括紅外線設備中的鍺、飛機中的鋁、阿帕奇直升機中的銀等等。

奧勒岡集團先前談論關於美國軍事和關鍵礦產資源的分析，美國正在投資數千億美元來確保供應。

美國國防國家儲備中心（DNSC）成立於一戰後，維護了一個緊急儲備的關鍵商品，但庫存價值已從1989年（冷戰高峰時期）的96億美元（約3106億新台幣）下降了98％，至2021年的8.88億美元（約新台幣284億元）到2025年庫存就會乾了。據報導，歐洲的軍事庫存狀況甚至更糟。