據印媒報導，印度塔塔集團（Tata Group）已完成對緯創資通印度工廠的收購，成為首家可以生產iPhone的印度製造商。

《快科技》引述印媒指出，根據收購協定，緯創資通以1.25億美元的交易價格將其在印度卡納塔克邦（Karnataka）的工廠出售給塔塔，並向母公司緯創印度提供5.5億美元的企業貸款。

據資料顯示，緯創的工廠位於卡納塔克邦首府、有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru）以東50公里處，面積約有20多萬平方米。廠內有8條iPhone生產線，上萬名員工，其中有工程師數千名，是蘋果全球產業鏈的重要一環。

報導說，緯創還是第一家在印度生產iPhone的公司，在印度經營超過15年，為蘋果公司生產過iPhone SE等機型。目前在印度生產iPhone的還有富士康、和碩、立訊精密等台灣與大陸的企業。塔塔首席執行官表示，這筆交易是印度產業的「重要的里程碑」。

據瞭解，塔塔是印度最大的企業集團，旗下擁有29家公司，包括一直在生產電動車的塔塔汽車，這次收購將進一步拓展其產業規模。