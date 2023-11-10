「藍白合」仍陷僵局，馬英九基金會執行長蕭旭岑10日接受專訪，轉達前總統馬英九支持以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」作「對比式全民調」。對此，中廣集團董事長趙少康認為，還是要讓「侯柯配」5%，這是政黨實力的比重，不可輕忽不算，也提出7項具體建議。

對於馬英九呼籲用「全民調」決定藍、白正副總統人選，趙少康10日晚間在臉書發文表示，馬英九應該是認為，就算柯文哲當總統，也比賴清德勝選好。現在最大的關鍵，還是侯友宜接不接受如果民調輸了當柯文哲的副總統？還是寧願回去幹新北市長？

趙少康直言，柯文哲是政治釘子戶，反正輸得起，但侯友宜、國民黨責任重大，輸不起，不敢孤注一擲，把選總統當玩梭哈。

對於全民調，趙少康也堅持原先的建議，「柯侯配」對「賴蕭配」，要讓「侯柯配」對「賴蕭配」至少5%，這5%就是政黨實力所佔的比重，不能輕忽不算。

若最終採全民調，趙少康也提醒注意7個重點：「雙方各推3人組成監督小組，切實監督各民調公司的抽樣、問卷設計、執行、統計等」、「如何防止綠營干擾灌票？」「手機佔比20%，避免過度扭曲。」「第一家公司的抽樣樣本，由第二家執行調查」、「每家民調結果算一票，不可加在一起平均，避免一家過高或過低，影響其他家的結果」、「手機、市話各自計算誤差，在誤差範圍內算平手，各得一票」、「加權不可過大，導致加權偏誤」。