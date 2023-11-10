澳洲有1名前護理師2021年與前男友分手後竟萌生恨意，甚至花費高達3000澳元（約新台幣6.1萬元）聘請另1名男子，提供照片、住址等資料，要求他割掉前男友的陰莖和舌頭，要讓對方永遠無法說話和走路。計畫被揭穿後警方迅速將這名女子逮捕，近日被判處5年有期徒刑。

據《每日郵報》報導，現年50歲的前護士沃伯頓（Karen Kaur Warburton）在馬來西亞出生之後移民澳洲，並於2020年3月與警員麥凱（Don McKay）開始交往。但兩人的戀情並未持續很久，到了2021年初就鬧翻分手。

沃伯頓在分手後由愛生恨，在2021年4月至10月期間，開價3000澳幣要求另一名男子鮑恩（Andrew Bown），提供照片、住址等資料，要求他割掉前男友的陰莖和舌頭，要讓對方永遠無法說話和走路。鮑恩在收錢之後多次出手試著傷害麥凱，還找來另外一人去麥凱住處縱火。

所幸有警方得知情況後，於2021年9月開始偽裝成相關人士並主動聯繫沃伯頓，最終才揭穿她恐怖的復仇計畫。

法官判刑前表示沃伯頓的行為「只能用冷酷和精心策劃來形容」，並補充說道「沃伯頓犯罪行為的嚴重性並不在於麥凱最終沒有受到傷害，而是在於一開始就制定這樣的計劃，你有很多機會重新評估或終止計劃，但你沒有那樣做」。鮑恩在去年被判處3.5年徒刑。沃伯頓落網後認罪，北昆士蘭州凱恩斯地方法院7日判處她5年監禁。

法庭獲悉，沃伯頓歷經一連串令她感到痛苦的事情，包括家人在德國被謀殺、寵物過世，讓她開始酗酒。法官指出，這些悲傷事件與酗酒使她陷入嚴重犯罪。