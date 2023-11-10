樂天桃猿在G5靠著威能帝熱投125球，繳出8局13K、無失分好投，加上陳冠宇後援1局無失分，聯手率隊以11比0完封味全龍，在7戰4勝制的「台灣大賽」取得「聽牌」優勢。7局投完威能帝球數已破百，但他仍主動請纓續投，就是希望能夠放牛棚一天假。

威能帝首戰先發僅投5局就用了98球，休息5天後再次登板表現判若兩人，他坦言，4日自己身體狀況沒有到最佳，但今天身體狀況達到巔峰，加上在比賽中用更多的變速球去與打者周旋，「很幸運都能搶到好球數。」

開局就是從連3K開始，5局投完就累積10次三振都改寫聯盟紀錄，最後投出13K平1990年涂洪欽總冠軍賽記錄，當時他用173球投12局飆13K，而威能帝則是在正規9局中就達成，也打破聯盟總冠軍賽正規9局記錄，原記錄1997年馬力安12K。

威能帝坦言，自己並不知道破紀錄，這也是生涯首次單場13K，在退場後隊友跟他說才知道，「感謝上帝讓我完成工作，賽前跟捕手的會議有講到，今天每一球都要用最好方式呈現出來，很開心能夠有這樣的表現。」

總教練曾豪駒也感謝威能帝整場比賽表現優異，他主動請纓續投8局，讓牛棚獲得喘息空間，威能帝也說：「到第8局我覺得狀況還不錯，教練也給我很大信心可以續投，「希望牛棚可以維持很好狀態，休假一天明天再出發。」