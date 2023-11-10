香港63歲資深女演員惠英紅曾三度奪得香港金像獎影后和最佳女配角，也獲得第54屆金馬獎最佳女主角肯定，演技、武打實力和外貌兼具，外界眼中她也是保養得宜的美魔女。怎料，惠英紅自曝已做了心臟手術，都得服用活血藥，還拉起袖口和褲管，手腳滿是瘀青，身體狀況令粉絲相當擔憂。

惠英紅最近忙著宣傳新電影《拯救嫌疑人》，她的經紀人霍汶希在抖音上傳一段兩人在活動前一天碰面的影片，霍汶希準備煲湯給惠英紅，沒想到她喝了幾口，透露自己現在很需要喝補血的湯，隨後自曝「因為我做了心臟的手術」，也說到她現在還是要吃活血藥。

惠英紅自曝做了心臟手術，現在還要吃活血藥。（圖／摘自霍汶希抖音）

在惠英紅說完自己做了心臟手術後，還拉起褲管和袖口，說全身都是這種一塊一塊的瘀青，這也造成她心理壓力大，因為拍戲時很擔心被大型器材或道具弄傷，只要有人搬東西經過她都要躲遠遠或是保護頭部，「不能打到頭，打到頭就很危險」。

慶幸的是，惠英紅最後說自己再吃4個月的藥，療程完全結束後，身體狀況就大概恢復，馬上笑開懷地表示，「我又是一條龍」。