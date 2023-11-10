許多男生都會透過IG、抖音等手機APP追蹤正妹，一位男網友就透露，老婆懷孕之後常常會「關心」他的手機，沒想到近日查看了他的抖音追蹤列表後，竟還因此發脾氣，讓他決定將兩人的互動和其他人分享。

一名網友近日在臉書「爆怨公社」表示，自從妻子懷孕之後，就特別關心他的手機，日前他在洗碗的時候，老婆又「發作」拿手機去看，還偷看了他抖音的追蹤列表，隨後跑去向他發脾氣，說「一般男生都是追蹤女生，為什麼你都只追蹤什麼電影小帥大美，不然就是哈士奇拆家之類的」。

原PO開玩笑說，自己現在上廁所，2分鐘裡面有1分半在抖尿，不看一些貓貓狗狗還能怎麼樣，沒想到妻子又追問「那你幹嘛研究哈士奇拆家，我們家養的是黃金啊」，結果原PO馬上指著妻子身後的狗狗說牠們正在拆，讓妻子邊尖叫邊往狗狗跑去，害原PO也慌張起來，忙喊「孕婦冷靜點！」

兩人的日常讓其他人感到超溫馨，笑說「哈哈哈！很棒的老公，有安全感且愛做家事，重點是幽默」、「加油，孕婦保持好心情，寶寶也會好心情」、「胎教胎教~快把孕婦擋下來」、「瞬間變成黃金士奇，每個毛孩都是會拆家的」、「黃金拆家技術能力，真的不會輸給二哈耶」。