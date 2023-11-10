現任退輔會主委馮世寬，曾任國防部長、上將副參謀總長。（資料照片）

前國防部長、現任退輔會主委、空軍二級上將馮世寬日前被媒體詢問怎麼看陸配徐春鶯被退將質疑心會在台灣嗎？得知質疑的退將是于北辰後，馮世寬笑稱「這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」于北辰在政論節目大聲怒嗆馮世寬，「雖然你3顆星我1顆星…怎會說叫全民來罵我？」「你沒有資格當我主委…請你不要丟榮民的臉」！

民眾黨不分區立委名單曾經一度傳出納入台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，退伍少將、桃園市議員于北辰在親綠媒體質疑徐春鶯，長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣？

退輔會主委馮世寬8日到立法院備詢，媒體詢問怎麼看陸配被退將質疑「長在大陸、教育在大陸、嫁來台灣、心會在台灣嗎？」馮世寬反問「是哪個退將講的？」，得知是于北辰後，馮世寬立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」

于北辰在《新聞面對面》節目中大聲說道，「你跟我一樣是退將，雖然你3顆星我1顆星，愛國熱忱與階級無關，就是愛國家，馮世寬怎會說叫全民來罵我？」

于北辰直言，「我說千分之一、萬分之一，我說國安不能有漏洞，我這樣講錯了嗎？馮世寬為什麼要說全民來批評我？」「你沒有資格當我主委，你不道歉，我每天就告訴你我要討回公道！這是退伍軍人的志氣！請你不要丟榮民的臉」。