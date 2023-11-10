選戰進入倒數，僅剩兩個多月，各政黨陣營都拼了，民進黨總統參選人賴清德競總組織核心成員，包括決策委員會召集人邱義仁、加上主角賴清德等人，也跟流行拍起「動動」，九人加起來超過570歲，其中總是一臉神秘的邱義仁，「動」起來很「卡」，鄭麗君則很「仙」。

7日賴清德公佈競選組織核心成員，除了決策委員會召集人邱義仁，還有主任委員姚立明、後援總會總會長陳茂仁、總協調林佳龍，及總幹事潘孟安、國政顧問團召集人鄭麗君、總督導卓榮泰、榮譽主委蘇貞昌等8人；賴清德笑說，加上他剛好9人能組棒球隊，就是一支冠軍隊伍。

記者會當天，除了蘇貞昌另有行程無法出席，「外掛」民進黨祕書長許立明，九人加起來超過570歲，不少都是「阿公級」的人，除了賴清德，每個人都拿著棒球拍起「動動」，因為一整個不協調，畫面相當爆笑。

潘孟安把這個畫面放上臉書，並指，這支「挺台灣冠軍隊」記者會當天出場前，「叫我們拍動動，也太為難了吧…」。

一向給人不苟言笑印象，偶爾露出「神秘微笑」的邱義仁，是黨內大老，經歷陳水扁到蔡英文，身經百戰，一輩子應該沒有為了選舉，跟著大家拍「動動」，可能實在太「卡」，因此畫面一呈現，「看不出來他到底動了沒」。

至於鄭麗君，言行舉止、氣質出眾，在黨內有「仙女」之稱，「動」起來，果然「仙氣」十足。

至於賴清德，沒有拿棒球，握拳揮舞著雙手，很像「洗澡的魯啦啦」的動作，但也很像在搗藥。

最可愛的是許立明、潘孟安、陳茂仁、林佳龍跟卓榮泰，「動」的最賣力，大家為了選情，全部「撩」下去，樣樣來。