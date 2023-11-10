中天戶外節目《廟口開講》10日前進高雄市苓雅寮安瀾宮，國民黨智庫執行長柯志恩登台疾呼政黨輪替，直言民進黨總統參選人賴清德講的政見，她都沒有在聽，「給他8年的時間也不會做，小英8年前開的支票，有兌現嗎？」柯志恩也強調自己「不落跑」，會與國民黨立委參選人站在一起，從高雄8席立委開始，「不要讓它八仙過海，一定要讓它八仙落海！」

對於民進黨「國家隊」、雙標、缺蛋等諸多爭議，柯志恩說，賴清德現在躺著選，民進黨組織部主任林正鴻因為行為不檢辭職，但民進黨就是雙標，人家質疑他們新潮流白天工作、晚上也做另一番工作，照片被呈現出來了，馬上辭職，民進黨很厲害，一有發生問題馬上切割，切割離開這個職位就好了，但是過一陣子這個人可能在某個地方又出現了，這就是他們的標準。

柯志恩也坦言，「我們在野黨也是要差不多反省一下啦！讓新潮流選得這麼輕鬆！晚上都可以夜夜笙歌！真的是！是怎樣？我們選得這麼辛苦，他們選得這麼涼！我們深自反省，不能讓他們選得這麼輕鬆，卻是做得這麼爛。」

提及賴清德近期被問及老家違建，卻在說自己是礦工之子、小時候家境貧苦，柯志恩也傻眼說，「拜託欸，台灣誰家不辛苦？我們現在很多人民還很辛苦，他是60年前辛苦，我們是現在還在辛苦欸。」

柯志恩也提到，民進黨近期提出的陸生納入健保、開放團客赴陸等政策，民進黨執政7年半、8年都不做的事情，現在講什麼施政大方向，還有人相信嗎？「但是高雄投民進黨的票還是很多，拜託，高雄的票可以救全台灣，可以這樣嗎？給我講一個理由好不好，他有做得好嗎？民進黨做得好也要給他政黨輪替！政黨輪替才能把以前的蟑螂、蜘蛛絲、把那些亂七八糟的事情查清楚，沒政黨輪替都沒機會啦！所以政黨輪替很重要」。柯志恩也酸說，現在賴清德講的政見，她都沒有在聽，「給他8年的時間也不會做，小英8年前開的支票，有兌現嗎？」

柯志恩喊話，「各位鄉親、高雄的鄉親，高雄8席立委長期以來都是被民進黨拿走，國民黨真的被人看得這麼衰小，我也是實在很傷心，但是，柯志恩年輕時繞著地球跑，但柯志恩絕對不落跑！在高雄這裡，就是在這裡，我本來就是南部人，我一定與高雄的立委候選人站在一起。賴清德來高雄拉著陳其邁說高雄是民進黨最大的票倉，我看了實在心都涼了，高雄還有登革熱，高雄人拜託真的睜大眼睛，做到這麼爛的政府一定要讓它下台，透過政黨輪替回到正軌，這樣的政府一定要給它一個徹底反省的教訓，國民黨做得不好也教訓它讓它下台啊，這才是民主政治嘛！高雄是一個民主聖地，一定不要讓它八仙過海，一定要讓它八仙落海！」