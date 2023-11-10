逾6成民眾希望明年總統大選下架民進黨，國民黨立委賴士葆 10日舉7個民怨最深的例子，證明為何民眾希望政黨輪替，並提醒民眾可在明年大選透過選票來抒發怨氣，且不用擔心會被查水錶。

賴士葆在臉書發文表示，去年底選舉民進黨大敗，民進黨主席賴清德根據檢討報告提出亡羊補牢的改革，例如黑金、學術倫理等問題，但是都淪為表面文章，沒有大徹大悟直指核心的改革。可悲的是全面執政，掌握空前的勝利，帶來執政的顢頇與權力的傲慢，至今仍然無法察覺為什麼主流民意討厭民進黨，為何6成以上的民眾希望政黨輪替。

賴士葆說，列舉幾個民怨最深的例子：

1.從「抗中保台」的口號變成「和平保台」，卻是讓兩岸離戰爭更近，離和平更遠。面對「票投民進黨，青年上戰場」，賴清德說他當選發生戰爭的可能性最低，幾乎沒有人相信。

2.蔡政府對食安問題的保證完全破功，為了經貿利益犧牲國人健康，開放萊豬、核食進口，向國人保證最嚴格的五環食安管理，在蛋荒及雞蛋進口的事上，行政失能完全暴露無遺。

3. 堅守非核家園黨綱，堅稱台灣不缺電，卻讓停電、跳電成為日常，供電的穩定成為企業最大的隱憂。

4.蔡英文過去再三保證要搶救低薪，這些年，薪資負成長，因為通膨導致物價上漲，民眾的痛苦指數上升。

5.政府努力打詐，但是詐騙集團更加橫行，個資外洩問題嚴重，政府無力解決。

6.蔡政府打著民主反民主，箝制言論自由，戕害人權，政治黑手掌控媒體為執政黨所用，淪為綠色恐怖的威權時代。

7.蔡英文過去喊8年20萬戶的社會住宅跳票，居住正義只是口號，房價高漲成為很多民眾心中的痛。

賴士葆強調，面對輿論各樣的批評、監督，執政當局出動網軍側翼來出征，明年的選舉，民怨可以透過選票來發抒，不用擔心會被查水錶。