中華職棒台灣大賽今（10日）第5場由樂天桃猿以11比0完封味全，率先聽牌，最快明天封王，而本來9日迎來本季最後一場應援的韓籍啦啦隊女神李多慧，今也驚喜現身天母球場搖旗應援，讓網友都相當驚喜。

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」官方臉書今曬出李多慧搖旗應援的照片，寫下「決定…重買機票，再拚一場」，立刻引來大批粉絲朝聖。據悉，李多慧決定改機票再應援一場客場，不過她11日在韓國有工作，所以只能再留1場。但為了台灣球迷，李多慧又改了一次機票，決定留在台灣繼續應援。

「多慧太有心了是真愛」、「勝利妖精加持，距離封王只剩最後一哩路」、「謝謝李多慧多留下來陪樂天拿下總冠軍」。

李多慧今年加盟樂天桃猿後，掀起一波李多慧風潮，親民又活潑的個性，讓她受到不少人喜愛，而如今球季即將結束，9日她最後一場應援時，粉絲們還特地替她舉辦小小歡送，讓她忍不住哽咽落淚。