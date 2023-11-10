小S（徐熙娣）多年前曾參演《吃吃的愛》、陸版《流星花園》等影視劇，近日傳出再度參與影視新作品，在Netflix愛情影集《此時此刻》中與吳慷仁配對。今（10日）《此時此刻》在Netflix上架，S媽馬上開始觀賞女兒新劇，怎料卻都不見小S身影，她曝烏龍氣喊「無語」。

今（10日）稍早，小S透過IG發文，透露新劇一播出，媽媽就迫不及待收看「我媽打了2次電話給我說，寶貝～我怎麼都看不到你啊？我1、2集都看了沒有你啊」，小S則耐心解釋自己出現在第七集，沒想到才過一會，S媽又打來詢問「沒有妳啊？」

兩人溝通半天，沒想到結局竟是烏龍一場，媽媽傳簡訊突破盲點「寶貝，不好意思，我看的是《牛車來去》，哈哈哈哈！」，讓小S忍不住吐槽「無語～可以喝一杯吧？」。母女有趣互動，逗樂大批網友留言回應「徐媽媽是故意要氣你的嗎？」、「整個超有畫面啊 有第二季的話 可以徐媽媽客串一下嗎？可愛捏」，連藝人修杰楷都笑稱「這是高級幽默耶」。

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