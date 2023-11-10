樂天桃猿在「台灣大賽」G5重拾「暴力猿」本色，全場猛敲15安，包含朱育賢雙響炮、廖健富也開轟，以11比0輕取味全龍，只差1勝就能叩關隊史第8冠且是樂天球團接手後首冠，朱育賢希望能夠藉由此役開啟球隊氣勢，「辛苦一整年了，明天還剩1場要拿下來。」

朱育賢前4戰打擊手感就很火燙，今天首打席開轟也幫助球隊打破前4戰0轟窘境，更是開啟球隊「開關」，「今天很關鍵，氣勢有打起來，不管明天投手是誰，希望每個人都把自己能力發揮到最大，把最好比賽呈現給球迷。」朱育賢在總冠軍賽單場雙響炮成為史上第16次、第15人，隊史則是第6人。

前次面對布里悍桃猿打線遭到壓制，8局中僅敲出3支零星安打，這次再交手結果卻是大不同，讓他僅投3.2局就被K.O，朱育賢認為，布里悍是為聰明且有經驗的投手，能從他手中開轟很開心，「今天他失投球偏多，出現了就要掌握，在這種比賽能先得分對球隊有幫助，希望能把好的感覺延續下去，將正能量感染給隊友。」

先搶到關鍵第3勝，距離奪冠只剩最後一步，朱育賢說：「還是要保持平常心，前幾次總冠就賽可能會太亢奮，但這次很有收穫，希望自己不要急躁，穩定去完成攻擊策略，雖然過程有好有壞，但壞的就去檢討、修正，明天我們也是目標一致，要把總冠軍拿下來。」