聯準會主席鮑爾前一天在國際貨幣基金（IMF）的研討會上表示，將謹慎行事避免被幾個月良好的數據誤導，如果經濟持續良好，不排除將進一步調升利率，鷹派談話使美債殖利率回升，美股四大指數10日開盤全綠，但台指期受到台積電10月營收創歷史新高的激勵，上漲106點，暫報16,838點，與美股走勢產生分歧。

鮑爾在周四發表談話後，追蹤Fed利率政策預期的期貨合約交易員，已把對Fed首次降息時點的押注延後到明年6月，而非原本的明年5月；美債殖利率小幅回升至4.6％左右持續於高檔震盪，美元指數也在105左右擁有支撐。

大型權值股中，台積電今日公布10月份營收2,432億元，較上月增加34.8％，較去年同期增加15.7％；累計前十月合併營收達1.77兆元，較去年同期減少幅度收斂至3.7％。聯發科10月營收為428.11億元，月增18.66％、年增28.24％，也寫今年次高之水準。

台灣期交所內的美股三大指數全數走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲90點、9.25點及54點；英國富時100期貨則下跌-39點，暫報7,378點。

統一期貨表示，美國30年長債標售需求不如預期，美債殖利率走高使美股拉回，導致台指期周五開低約百點。不過低檔買盤浮現，台指期震盪走高，現貨收盤後更是在台積電單月營收創新高的激勵下拉尾盤，重回5日線之上維持短多格局；半導體指數與電腦周邊指數高檔震盪，尾盤仍力守5日線之上，仍維持短多格局，有望延續漲勢帶動台指續強。