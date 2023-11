Joong(左)和Dunk首度來台,最想逛夜市品嘗道地美食。(粘耿豪攝)

泰國「男男CP」JoongDunk明(11日)晚將在Legacy Taipei音樂展演空間舉辦粉絲見面會,今接受台媒聯訪,曾因參加節目學了2個月中文的Joong,除了在自我介紹時直接用漢字名「鍾阿晨」,訪問中也不用靠翻譯就能聽懂提問,Dunk也不甘示弱表示高中學過中文,高喊「我愛你們」、「我餓了」,隨後更各自親唱周興哲代表作〈永不失聯的愛〉和鄧麗君經典作〈月亮代表我的心〉,超標準的發音立刻博得滿堂彩。

首度來台,2人都表示最想逛夜市品嘗道地美食,尤其是珍珠奶茶,Joong透露自己不愛甜食,最多只能喝到半糖,不過Dunk則完全不挑食,更說自己糖度接受度很寬,「無糖」喝到「150%糖」都可以,完全是看當下的心情,還加碼點菜高熱量的麻辣鍋,讓記者相當好奇這麼能吃,為何依舊可以保持纖細的身材,Dunk笑回確實是基因好,因為媽媽很瘦,甚至擁有「螞蟻腰」,加上他平時也自律,吃多了就會多運動。

因BL劇《Star In My Mind》爆紅,又陸續演出《Star In My Mind特別篇》、《Hidden Agenda》,每部作品都狂撒糖,有超多吻戲的畫面,不過2人還是「親不夠」,連幕後花絮中都能看到他們狂放閃的模樣,肢體接觸超多,甚至Joong還會突然親Dunk,Dunk笑說「習慣了」,對他來說做這件事已經是日常,「也不會覺得煩,因為他的個性就是這樣」,Joong也自認很熱情的人,很常對好朋友們做出親密動作。Dunk再度補充:「我個性比較隨和,如果來黏我沒關係,很OK。」

有不少粉絲大讚Joong嘴唇看起來很性感,Joong謙稱是化妝師的功勞 ,但坦言洗完臉後會覺得自己很帥、膚質很好,Dunk則笑說10分鐘前的自己很帥,「因為剛化完妝」,接著記者再請他們選出彼此最帥的部位,Joong大讚Dunk的手很修長很漂亮, 2人還當場手貼手比大小,Dunk則直呼Joong的耳朵形狀非常漂亮,Joong聽到後搞笑用中文問:「性感嗎?」記者立刻給予高度評價,Dunk也回誇「非常性感」。

而被問到喜歡5歲的對方,還是5名對方?Dunk先回:「應該是5歲吧!因為小朋友的樣子很可愛。」Joong也附和,甜蜜稱:「因為如果有5個Dunk,我無法專一,只有一個人比較獨特,就能全心全意對他。」但後來他又改變心意,改選5個Dunk,因為想要家裡放1個,工作場合放1個,就能隨時隨地都看到Dunk,再度大放閃。另外,Dunk將在下周參加畢業典禮,Joong除了會親自現身祝福外,也早在2、3個月前就已幫Dunk準備好畢業禮物,還忍不住抱怨「沒錢了」。