Joong（左）和Dunk首度來台，最想逛夜市品嘗道地美食。（粘耿豪攝）

Joong（左）和Dunk戲裡戲外都不斷在放閃。（粘耿豪攝）

Joong（左）和Dunk在訪問中狂秀中文。（粘耿豪攝）

泰國「男男CP」JoongDunk明（11日）晚將在Legacy Taipei音樂展演空間舉辦粉絲見面會，今接受台媒聯訪，曾因參加節目學了2個月中文的Joong，除了在自我介紹時直接用漢字名「鍾阿晨」，訪問中也不用靠翻譯就能聽懂提問，Dunk也不甘示弱表示高中學過中文，高喊「我愛你們」、「我餓了」，隨後更各自親唱周興哲代表作〈永不失聯的愛〉和鄧麗君經典作〈月亮代表我的心〉，超標準的發音立刻博得滿堂彩。

首度來台，2人都表示最想逛夜市品嘗道地美食，尤其是珍珠奶茶，Joong透露自己不愛甜食，最多只能喝到半糖，不過Dunk則完全不挑食，更說自己糖度接受度很寬，「無糖」喝到「150％糖」都可以，完全是看當下的心情，還加碼點菜高熱量的麻辣鍋，讓記者相當好奇這麼能吃，為何依舊可以保持纖細的身材，Dunk笑回確實是基因好，因為媽媽很瘦，甚至擁有「螞蟻腰」，加上他平時也自律，吃多了就會多運動。

因BL劇《Star In My Mind》爆紅，又陸續演出《Star In My Mind特別篇》、《Hidden Agenda》，每部作品都狂撒糖，有超多吻戲的畫面，不過2人還是「親不夠」，連幕後花絮中都能看到他們狂放閃的模樣，肢體接觸超多，甚至Joong還會突然親Dunk，Dunk笑說「習慣了」，對他來說做這件事已經是日常，「也不會覺得煩，因為他的個性就是這樣」，Joong也自認很熱情的人，很常對好朋友們做出親密動作。Dunk再度補充：「我個性比較隨和，如果來黏我沒關係，很OK。」

有不少粉絲大讚Joong嘴唇看起來很性感，Joong謙稱是化妝師的功勞 ，但坦言洗完臉後會覺得自己很帥、膚質很好，Dunk則笑說10分鐘前的自己很帥，「因為剛化完妝」，接著記者再請他們選出彼此最帥的部位，Joong大讚Dunk的手很修長很漂亮， 2人還當場手貼手比大小，Dunk則直呼Joong的耳朵形狀非常漂亮，Joong聽到後搞笑用中文問：「性感嗎？」記者立刻給予高度評價，Dunk也回誇「非常性感」。

而被問到喜歡5歲的對方，還是5名對方？Dunk先回：「應該是5歲吧！因為小朋友的樣子很可愛。」Joong也附和，甜蜜稱：「因為如果有5個Dunk，我無法專一，只有一個人比較獨特，就能全心全意對他。」但後來他又改變心意，改選5個Dunk，因為想要家裡放1個，工作場合放1個，就能隨時隨地都看到Dunk，再度大放閃。另外，Dunk將在下周參加畢業典禮，Joong除了會親自現身祝福外，也早在2、3個月前就已幫Dunk準備好畢業禮物，還忍不住抱怨「沒錢了」。