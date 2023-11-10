為彰顯民主國家團結互助，協助烏克蘭重建遭受戰爭摧毀的民生關鍵基礎設施，我國駐捷克大使柯良叡與捷克駐台代表史坦格（David Steinke）今以視訊方式簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，兩國將合作協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統。外交部政務次長李淳與捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）也出席見證簽署儀式。

李淳致詞時表示，此一備忘錄對台捷共同援助烏克蘭具有領航計畫的意義，是兩國政府合作援助烏克蘭首例，以實際行動守護烏克蘭民生用水、用電基本需求，展現理念相近國家捍衛烏克蘭主權及民主的承諾。未來台灣會繼續跟民主夥伴合作，用實際行動支持烏克蘭。

科佩奇尼強調，捷克是最早提供烏克蘭軍事援助的國家之一，並且成功消除對俄羅斯的能源依賴。烏克蘭堅定捍衛國家領土主權的決心，是各國願意出手相助的重要關鍵。他認為，此次合作可望成為未來其他計畫的榜樣，而有這樣的成果正是因為捷克高層領導人與台灣有緊密的關係，他們也因此引以為傲。

在台灣烏克蘭僑民代表林歐莉亞（Olha Kulish）以流利的中文對台捷兩國合作援烏表達誠摯感謝，並對淨水處理設施重建計畫當中使用台灣的設備表示安心，期盼透過外交部的搭橋牽線，未來能在烏克蘭看見更多台灣產品。

外交部表示，本案重建項目是由捷克政府確認烏克蘭人民的迫切需求後，與我國政府共同研商選定，將在烏克蘭境內建置使用先進濾水技術的淨水設施，並透過提升天然氣生產與供應能源效能，以及改善能源使用效能，強化烏國能源供應系統韌性，協助人民度過寒冬。

外交部強調，台捷雙方未來將在本案基礎上，持續推動援烏計畫，並逐步擴大合作領域，具體實現民主國家互助與人道援助等共享價值，以及促進韌性建構的合作。