國立成功大學校園新創團隊2023年度發表會Demo Day今（10）日於成大國際會議廳盛大登場，呈現成大產學創新總中心於過去一年內，所輔導的新創團隊成果。今年成大創新圓夢計畫有近60個校園團隊投件，經過計畫輔導、審查共有40組團隊脫穎而出，獲得總補助金額近200萬元。發表會上除延續成大創新圓夢計畫Demo Day傳統，舉辦計時3分鐘的電梯簡報競賽，讓團隊以簡短精確的Pitch，快速展現自己與產品，現場更展示團隊運用補助獎金所打造的Prototype（夢想原型），展現成大校園新創的潛能無限。

成大副校長莊偉哲致詞勉勵同學，來成大不僅是學知識，參與創新圓夢計畫學的是組成團隊，而組團隊需要的溝通就是Soft skill，學得Soft skill的人必定是未來的成功者。他說，成大是全台灣在創新創業與產學合作領域成績最好的學校，連續七年每年創立的新創公司多達兩位數，看到有許多同學願意踏入創新創業的領域，他相信這些就是台灣未來的希望，期盼台灣的未來就從成大開始。

活動現場邀集成大校友分享創業的心路歷程。「FunNow」創辦人陳庭寬指出，創業路上最重要的是理解創業是解決市場的問題，也就是痛點，從解決痛點中慢慢摸索商業模式，進而找出營利企業的方法；「物外YSTUDIO」主理人廖宜賢提到，經營品牌或公司最困難的是堅持，遇到各種困難時常萌生放棄的念頭，唯有堅定的意念支持才能繼續下去；「阿比特」共同創辦人陳中恝談到創業最為關鍵的資金，他說「創業題目要跟著市場走，因為資金是跟著市場走的」。三位新創企業家分別以不同觀點切入創業重要之事，深具啟發意義。

8月履新的成大產學創新總中心主任黃良銘指出，總中心有許多輔導補助計畫，邁入第6年的成大創新圓夢計畫，就是一個非常成功的案例，讓校內許多有創業想法的學生，從自己一人、組成圓夢團隊再到打造團隊的Prototype，過程中，成大不僅透過圓夢工作坊邀請業師分享創業經驗，以分組討論結合上課內容，逐步建構出虛擬產品的雛形，讓不同科系背景的同學，能互相腦力激盪、交流，將知識融入討論內容，並藉由業師輔導，提升簡報架構完整度，有效率的掌握計畫執行秘訣和成功簡報的流量密碼。

成大創新圓夢計畫開辦迄今6年來，扶植許多新創團隊奠定研發能量及培養商業化思維基礎，像是2022年成大基因體醫學中心團隊研發的「智慧優質胚胎預測系統icONE」及醫工系林哲偉教授團隊開發的「擴增實鏡像治療系統」，經過一年多時間的輔導，兩支新創團隊分別在2023年獲得國科會育苗計畫與萌芽計畫高額補助，除了投報效益驚人外，更加凸顯創新圓夢計畫的完善新創培植機制，大大加值成大新創團隊的能量。

今年獲選的團隊中，由邵揮洲教授帶領學生組成的風行者團隊，透過創新技術及產品結構設計，開發出禦風型風力發電機，成功突破傳統中小型風機運營瓶頸，大幅提升風光互補的綠電效益。

其次，由工設系學生組成的「Sonic-stride」，主要是透過即時生成音樂的聲音互動系統，與創作者平台，強調創作者在城市的聲景中穿梭，以步伐探索城市。Sonic-stride是一個即時生成音樂的聲音互動系統與創作者平台，透過AR擴增聲音體驗的App，提供即時生成的音樂内容、透過音樂互動設計，讓使用者踏著步伐聆聽城市每個角落，不論何時何地聽到的都會是不一樣的聲音。

響應「淨零碳排」熱門議題，現場設有「ESG永續環保專區」，由成大循環經濟社社員組成的新創團隊C-BOX，於現場設置環保杯供與會人員租借使用，希望減少一次性餐具使用，為循環經濟的示範場域之一；現場同時推廣「全民碳集」活動，只要自備環保杯的消費發票上傳至市民永續開發的「全民碳集」應用系統，即可獲得上海商銀贊助的獎金及抽獎機會，透過實質獎勵肯定消費者的綠色友善消費行為，創造減碳、減廢的綠色效益。

成大創新圓夢計畫是成大2018年起啟動的輔導機制，旨在發掘、補助最為初期的校園新創團隊，專為不熟創業的校園師生，打造友善創業導引途徑，開辦迄今補助校內超過200組團隊近1,800萬元，輔導63隊次取得各類創新創業計畫及競賽獎補助金近8,100萬，另有19個新創團隊成立公司，績效卓著。