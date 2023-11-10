關懷環境永續，善盡企業社會責任，農業金庫董事長吳明敏、總經理李國忠、副總經理吳百仁、副總經理簡鈞銘等主管於11月4日率領臺南及高雄分行同仁、眷屬，偕同彌陀區漁會、梓官區農會及永安區漁會共同舉辦彌陀漁港淨灘活動。

農業金庫於2021、2022、2023連續三年獲得「TCSA台灣永續獎」－永續報告類－金融及保險業第一類-銀獎和金級，2023年獲單項績效獎「社會共榮領袖獎」，也獲頒「2023 英國標準協會(BSI)永續韌性傑出獎」，耕耘永續領域的成果屢獲肯定。

吳明敏表示，此次農業金庫協同農漁會舉辦「彌陀漁港淨灘」，投入維護環境永續的行動，希望宣導垃圾源頭減量、分類與回收，喚醒國人對環境保護及永續發展的意識，共同為環境保護盡一份心力。

除了淨灘，農業金庫每年也舉辦愛心捐血活動、植樹、提供大學院校學生獎學金等，也建構「農金安心GO」安全國產農漁產品行銷媒合平台，協助改善農業生產環境和確保產品安全，多面向踐履永續活動。