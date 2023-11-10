為提供全球留台校友交流和分享台灣經驗的平台，凝聚友我力量，外交部10日成立「留台校友會」（TAA）臉書粉專，並於同日在與教育部合辦的「112學年台灣獎學金暨華語文獎學金新生歡迎會」中，舉行TAA臉書粉專啟動儀式，由外交部常務次長陳立國、外交使節團團長暨聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、聖國駐聯合國常代金蘭妲（Inga Rhonda King）等9個友邦大使一起點燈啟動。

陳立國和柏安卓大使分別抽出2名台灣獎學金受獎生獲得台灣離島來回機票，讓他們體驗台灣離島美景和友善人文風情，並盼透過TAA臉書粉專分享給全球校友。

外交部本日也首次頒發學業傑出表現獎勵金每人新台幣2萬元，給來自10個國家的20位優秀台灣獎學金學生。

陳立國說明，外交部「台灣獎學金計畫」近期不僅調增受獎生津貼，並設立學業獎勵金以鼓勵學生奮發向學。另指出，過去10年來各國來台留學總人數已超過百萬人，目前外交部在全球駐外館處已成立79個留台校友會，期盼未來持續辦理更多校友活動，並透過TAA臉書粉專分享交流。

本次活動共有來自全球64個國家的台灣獎學金及華語文獎學金新生及49位駐台使節代表等超過600人與會，除了柏安卓大使及金蘭妲常代外，另有貝里斯駐台大使碧坎蒂（Dr. Candice Augusta Pitts）、海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn）、聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）、巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）、馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）及諾魯駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）出席共襄盛舉，另有螢光官將街舞及國際青年大使國樂表演，氣氛活潑熱烈。