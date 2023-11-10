根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）公布，截至11月9日止的當周，30年期固定房貸平均利率由前一周的7.76％陡降至7.5％，降幅超過0.25個百分點，寫下去年11月以來最大減幅。

30年期固定房貸利率目前降至10月第一周以來最低紀錄，當時的數據為7.49％。相較之下，一年前房貸利率位在7.08％。

多項原因促成房貸利率下降，從美國公債標售到經濟數據較預期遜色，造成近期美債殖利率下滑。房貸利率追隨著美國10年期公債殖利率走勢。10年期美債殖利率在2周前升破5％，創下2007年以來最高紀錄，近日殖利率從高點回落。

房貸利率在10月站上22年新高紀錄，利率連續兩周下降對潛在買家可謂好消息。房貸利率飆高和房價上揚打擊美國成屋銷售，9月成屋銷售已連續4個月萎縮。

房貸利率下降對潛在買家雖是利多，但專家表示，美國房價仍位在高檔，房貸利率略有下滑尚無法大幅改變房市狀況，或是有效減輕買家的購屋壓力。以最新房貸利率計算，40萬美元房屋每個月的貸款可較前一周減少約60美元，仍不足以抵銷成本壓力。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）透過聲明稿表示，經濟數據顯示家庭負債持續膨脹，主因是房貸、信用卡債和學貸增加。許多客戶感受到高生活成本壓力，除非房貸利率能大幅滑落，不然房市將繼續沈寂。

另據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）8日公布，截至11月3日止的當周，利率下滑讓房貸申請量較前一周增加3％。