台灣有許多拍各種題材的YouTuber，前段時間在「走鐘獎」大放異彩的Hook還有終於得獎的Joeman，在網紅界擁有超高人氣，但近期卻有一名新崛起的黑馬「奇軒Tricking」，他只花10個月就累積768萬訂閱人數，還擁有7支短片觀看次數破億，有望成為台灣第一個破千萬訂閱的YouTuber。

日前YouTuber「小林Lin’s life」上傳一部影片，指出全台灣訂閱數最高的YouTuber已經換人，「奇軒Tricking」以黑馬之姿短短10個月就衝破768萬訂閱人數，且遠遠超過知名的這群人、阿滴英文、Joeman」、蔡阿嘎和拿下走鐘獎大獎的Hook。

而小林提到，奇軒能夠迅速累積這麼厲害的訂閱數，主要是他的影片題材大多為運動且富有教育意義的，還都是短影音為主，至今尚未接業配，讓網友更願意觀看；奇軒頻道中短影片部分更有7支的觀看次數已經破億、27支破千萬觀看。

至於奇軒本人的Instagram有69萬粉絲追蹤，不時也會分享極限武術和Tricking的短片，他也為了推廣極限武術，設立工作室親自指導許多學員，更在11月代表台灣出賽WKPC2023，近期更是各大論壇的話題人物。