上海商銀指出，債券每張面額未定，發行價格將按債券面額十足發行，發行期間將依發行時實際狀況而定，發行利率將依發行時市場利率水準及銀行資金狀況訂定。

募得價款的用途及運用計畫為中長期資金需求、提升流動性。