臺東縣政府積極推動友善育兒政策，自110年中起發送新生兒專屬生日禮盒，今(112)年再改版升級，提供新手爸媽更多支援，自10月起發送新版生日禮，包含安撫巾、尿布墊、收納箱、育兒包等實用禮物，期望每個孩子在愛的環境幸福快樂成長。

臺東縣政府社會處舉辦寶寶趣味爬行活動，畫面十分溫馨（圖/臺東縣政府提供）

縣長饒慶鈴表示，提升生育率及兒童福利一直是縣府努力的目標，臺東是去(111)年全臺唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣府持續推動生育及托育相關福利服務，推出生育補助第一胎3萬元、免費到宅育兒指導、幼兒專責醫師制度、類公共化托育補助政策等，且生育補助也預計於明（113）年再加碼。另外，縣府也積極提升托育能量，如規劃興建臺東市兒少家庭福利館、太麻里綜合社福館、樂齡大樓等，預計在明年至115年間陸續完工，在偏鄉部落也佈建14處部落托育協力站，並提升親子遊憩空間及設施。根據戶政資料，去年新生兒比前一年總計增加89人，而今年統計至8月底，與去年同期相比又增加了56個寶寶，可見縣府致力推動友善生育實有成效。

臺東縣專屬育兒生日禮2.0於10月起開始發放（圖/臺東縣政府提供）

社會處長陳淑蘭則指出，希望年輕爸媽照顧小孩不是單打獨鬥，縣府會提供很多友善、安全、減輕負擔的托嬰育兒應援，讓臺東成為適合生養小孩的友善城市，社會處盤點現有育兒資源，運用公益彩券基金準備育兒生日禮，至今兩年多來已發送約2300份。此次為打造兼具紀念價值及實用性的生日禮進行改版設計，採性平理念以「臺東山海藍」為主顏色，育兒包還可展開成臨時床，外出時更便利，收納箱不僅外觀更具時尚感，也方便摺疊收納，另結合溫馨童趣插畫樣式的安撫巾、尿布墊及口水巾，並贈送一包日本境內版的大王紙尿布，品質嚴格把關。

專屬育兒生日禮2.0自112年10月1日開始發送，只要嬰兒在10月1日後於戶政事務所辦理出生登記時，就能直接收到來自縣長的祝福，兒童是國家寶貴資產，面對當代社會出生率逐年遞減的棘手難題，臺東縣透過推動各項生育及托育措施，陪伴及支持家長共同生育，一起打造臺東為友善生育的城市。

相關資訊洽詢專線/單位 089-345106 臺東縣政府社會處兒少及婦女福利科

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