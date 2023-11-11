天后李玟生前訴遭節目《好聲音》賽制不公慘遭羞辱，錄音檔流出後引起觀眾躂伐，隨後爆出每一屆都擔任導師的歌手那英與姊姊那辛在節目中黑箱作業，那英也被網友痛批「爽撈油水」後，便神隱至今。豈料，近日爆出那英放棄《好聲音》，並已經改簽湖南衛視音樂綜藝《我是歌手》，再次引發爭議。

湖南衛視音樂綜藝《我是歌手》將重啟，暫定於明年第三季度播出，如今擬邀名單曝光，並透露關鍵詞「内地歌壇大姐大」，令許多網友聯想是否就是那英，推測她可能為了擺脫臭名，主動找上了湖南衛視錄製節目。此事引發兩極反應，有人期待那英的舞台，同時也有網友哀號：「別來亂」，畢竟當初《好聲音》「黑幕」一事尚未有答案，如今再看那英又要參加另一個音綜，令網友們認為不妥。

事實上，前陣子有網友挖出《好聲音》的背景，那英姊姊「那辛」是《好聲音》的創始人，她也是另一知名音樂綜藝《蒙面唱將》的創始人，曾經在「夢響強音」工作過，同時也是那英經紀人，所以那英才擔任《好聲音》導師那麼多屆。

對此，那辛否認自己是燦星老闆，也早離開了夢想（響）強音，表示：「本人低調不善張揚，導致人們各種推測，編出這種匪夷所思的橋段。有人打著我的旗號幹不道德的事，我只是個平常人，沒有那麼翻手為雲覆手為雨的能量，網上蹭流量的人說的所謂簽約段子與我也沒有任何關係，完全不認識的人編出一個我逼她簽約的劇情，想像力豐富，故事編的很吸引眼球，只是我做不了這些事，也不是我能做的。」