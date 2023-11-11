梁朝偉先前拿下第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎，日前更拿下大陸金雞獎，成為首位集齊金馬獎、香港電影金像獎的「三金」影帝；但他私下卻相當「社恐」，過去他曾透露，自己會獨自到日本旅居，但他卻一句日語也不會說，原因就是與「社恐」的個性有關。

梁朝偉「社恐」的個性眾所皆知，而他私下生活模式也相當隨性，有次臨時起意搭飛機到英倫，只是獨自蹲在廣場餵鴿子，餵完當晚又回香港；如今梁朝偉在近期曝光的紀錄短片裡提到，自己閒暇時就會獨自到日本旅居、滑雪，妻子劉嘉玲偶爾會陪伴他，這樣的生活一過就是超過20年，但他直言：「我從來沒有學過一句日語，因為我根本不想和別人講話」。

事實上，劉嘉玲也曾透露，梁朝偉私底下喜歡一大早就去看電影，並買下周圍6個位置，避免被其他人打擾他，而他也曾拍片分享克服社恐的3個方法：「微笑」、「揮手」、「比心」，但每次出席公開活動，依舊難掩緊張神情，日前他與妻子劉嘉玲出席金雞獎，兩人手牽著手走上紅毯時，走到一半梁朝偉突然變成同手同腳，表情看起來也有些緊張，此舉就被笑虧「他真的好社恐，有點可愛」。