為深耕校園、培育不動產專才，信義房屋設計「校園大使」及「全時實習生」計畫，開放大專院校學生參與，提早體驗上市公司職場，畢業不擔心難就業。目前任職於市府捷運店的洪暐倫，東海大學財金系就讀期間，先後參加過這兩項計畫，學習品牌宣傳與第一線房仲工作，在底薪穩定、學長姐不藏私分享經驗等環境下，他已經正式轉正，未來將持續累積專業，希望成為專業、能為消費者提供完善服務的不動產經紀人員。

洪暐倫就讀財金系，但他笑說，自己對本科專業興趣較不濃厚，反而因爸爸、表哥都從事業務工作，從小自己就嚮往也找一份業務工作；大學時，幾經考量，決定選擇加入房仲業。

立定志向後，洪暐倫看見信義房屋招募校園大使，透過自由選擇參加需要發揮創意的提案競賽、活動推廣、參與公益活動等，就能賺取獎學金。而在擔任過校園大使後，洪暐倫對於信義房屋推動社區一家、強調深耕在地社區的理念有更深入的了解，加深他希望加入實習生計畫、日後從事房仲業務正職的意願。

大四下學期順利錄取全時實習生計畫，洪暐倫卻坦言，確實遇到一些震撼教育。例如原本自認為「很愛說話、很會說話」，卻發現房仲業務工作不只要會說話，更需要高度專業，否則與客戶互動很容易吃閉門羹，一度讓他有些挫折，幸好分店的學長姐、店長，都願意不藏私指導新人，包括陪同拜訪、陪同洽談、分享自身的成敗經驗等，這段期間也因為實習生有提供42K的保障月薪，不必為經濟問題煩惱，可以專心扎根、學習，這些「助攻」，都是得以讓他能夠快速成長、轉正職的關鍵。

洪暐倫說，房仲工作每天遇到形形色色的人事物，很有挑戰性，每次服務客戶的經驗累積，總讓他很有成就感。曾有位客戶在找屋過程因病去世，房子沒有買到，反而是客戶的子女一路見證洪暐倫細緻的服務，決定將父親去世後已無人住的老家委託他出售，「特殊的緣分，讓人感到珍惜、特別！」也是洪暐倫從業的最大動力。

信義房屋表示，2022年將全時實習生每月薪資從35K一口氣調漲2成，達42K，今年依然延續高薪福利，且實習生也享有信義房屋正職員工福利及學習資源，實習期滿轉正還享額外的獎學金，主要目的就是希望招募質優、有潛力的人才，培養出產業中最頂尖的房仲業務人員，歡迎有志挑戰的大專院校在學生，不妨投遞履歷挑戰！