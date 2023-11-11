00929創紀錄！ 僅逾百日已破千億規模

台灣從2003年推出第一檔ETF迄今已20年，其中老牌的三檔國民ETF包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878），規模都已超過新臺幣千億元，如今新生代00929在成立不到半年期間便突破千億元，可見ETF在投資人心目中，確實具有舉足輕重的地位。

以「千億規模」觀察截至11月6日為止，00929對比0050、0056、00878所花費的時間來看（圖一），0050花費近3,000天，0056則是超過5,000天，至於00878花費是767天，而00929僅花費150天就達成目標，幾乎是當中花費最少的00878 五分之一的時間。

(表/中時新聞網整理)

再以「受益人數」進行比較（截至10月27日止），才上市不到半年的00929受益人數已破44萬人；在9月的「定期定額交易戶數」排名中（圖二），00929則以22065人排名第7位。

定期定額交易戶數

(表/中時新聞網整理)

值得留意的是，9月份股、債市場靜待聯準會會議結果致使交投清淡，00929仍創下全市場唯一「月增萬戶」定期定額的ETF，根據台灣證券交易所統計，00929截至9月底的定期定額交易戶數達22,065戶，較8月新增11,278戶，增幅達104.55%。

近一步觀察9月份定期定額交易戶數前20名ETF中，定期定額交易總戶數較8月份增加35,564戶，而00929在同期間則是增加11,278戶，可以說幾乎每三個新增定時定額戶數，就有一個是購買00929，足見00929市場上魅力依舊無法擋。

00929成為新一代國民ETF！ 經理人分析4關鍵

00929上市以來以黑馬之姿空降排行榜，其各類數據幾乎前無古人，歸納4個關鍵。

1.配息穩定

首要關鍵就是掌握投資者的心態，首先00929主打以「月配息穩定」為主軸目標，確實也在五次的配息公告當中，皆以每單位0.11元穩定輸出。而且這樣的「穩定程度」，以00929帳上不含資本利得的可分配收益0.8估算，研判到年底每個月配0.11元應無問題，投資專家更預估明年到除息旺季之前每個月應都有機會配出0.1元的水準。

投資人的感受是最直接的，每個月的配息金額穩定，落實承諾，除了報酬之外還有信任感，難怪短短150天就湧入超過45萬受益人。

2.快速填息

而四次除息完後，00929幾乎次次都是盤中秒填息。跟幾檔知名高息ETF相較，包括0056、00878、00900、00919，00929幾乎是填息速度最快，進一步解析所有的成份股，會發現因為選股邏輯著重基本面，排除景氣循環股之後避免踩雷的策略奏效，所選的股票計算填息率達77.5%，滿足填息的需求。（圖三）

資料來源：CMoney ; 資料日期：2023/10/27

3.篩選指數

綜合1、2點關鍵因素，主要也來自於00929篩選指數規則加入基本面考量，每年6月份進行一次調整成分股，可提前排除景氣循環股，讓配息更加穩定。這一關鍵也反應在近期AI概念股震盪，百分百科技股成分組成的00929卻能逆勢持續掌握穩定配息且抗跌的重要原因。

4.績效吃香

就績效表現來看，台股7月31日高點滑落後進入震盪修正，00929卻在大盤回檔重整時，含息報酬率近2%，拿下8月純台股原型ETF榜首，績效不輸涵蓋金融、傳產、科技等多元布局的商品，加上規模及受益人數等優異成績加持下，很難不入投資者的考量名單。9月、10月接連的台股修正以及市場震盪，都不影響00929的優異表現，連續三個月拿掉高股息ETF該月的績效王，正所謂的「發的起優息、給的起績效」的傳奇ETF

00929經理人許忠成表示，第四季正值傳統消費電子旺季，00929成分股正好是台灣股市中最賺錢的科技產業，在績效及各項基本面都看好的情況下，00929持續穩操「穩定月配息及百分百科技股」兩項王牌，期望能提供廣大存股族更優質的績效表現。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。