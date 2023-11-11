我們經常說：「當我退休的時候，我將……」隨著醫療科技進步，人類預期壽命與日俱增，今天恐怕不存在「退休年齡」，未來80歲的老人還在工作可能成為社會常態；只是，根據勞保局統計，國人平均退休年齡61.28歲，這中間空出來將近20年、說起來也是滿長的一段時間，是要留在職場繼續打拼還是選擇退休？國內知名專欄作家洪雪珍建議，即便是在職場上已無用武之地，也絕對不要從自己的人生退休！

斜槓工作型態愈來愈受歡迎主因有3

「即便是在職場上已無用武之地，也絕對不要從自己的人生退休！」這句話說得真好，洪雪珍指出，面對中年危機來臨、個人影響力下降，最直接的解決方法就是主動成為「斜槓中年」。

所謂的「斜槓（Slash）」一詞源自於《紐約時報》（The New York Times）專欄作家瑪希˙艾波赫（Marci Alboher）提出的一種工作形式：不再只局限於追求一份固定正職，更熱衷於在本職以外另兼一份或是以上的工作，也使得自由接案的「freelanoer（自由工作者）」成為近來關注度相當高的熱門關鍵字，今天有愈來愈多人將此設定為個人未來職涯藍圖。

根據統計數據，近來在疫情干擾下，不僅是年輕人，41至50歲的中壯年轉職兼斜槓人數日益增加，大多是身肩沉重的家庭經濟負擔，加上通膨壓力高漲「什麼都漲，就是薪水不漲」，除了想方設法「開源」外，也要精打細算盡量「節流」，無非就是為了生計考量，因此開始培養人生下半場的「第二專長」。

說到常見的斜槓工作型態，諸如：平面設計、影像製作、攝影拍照、程式設計、網頁開發、室內設計、翻譯寫作、文案企劃、社群經營、外拍模特兒……等，橫跨多個職業的斜槓工作型態不僅滿足個人興趣和職涯抱負，並能帶來更多收入和生活彈性。

至於今天斜槓工作型態之所以愈來愈受到歡迎，主要原因有三：其一是能自由安排時間，不受公司制度約束，保有工作彈性；其二是能將「興趣」變成「工作」，相信這是許多人夢寐以求的；其三是能體驗多樣化的工作和生活模式，取代一成不變的上下班作息和辦公室環境。

中年危機來襲怎麼辦？專家提中肯2建議

再回到前述的，今天退休這個觀念已經「退休」了，洪雪珍指出，面對中年危機來臨、個人影響力下降，最直接的解決方法就是主動成為「斜槓中年」，以下提出2點建議：

建議1、薪資高的員工，及早布局個人未來職場力，在公司上班時間即拉出斜槓，以延長工作壽命；也就是換位思考，讓公司主管看到自己的新價值、新亮點，成為公司的「正資產」，「請你一個人宛如請到兩位員工，非常划算！」

建議2、薪資少的員工或是家庭主婦，請盡早拉出個人斜槓，成為有利的經濟支柱。洪雪珍特別建議，每一個家庭都應該仔細審視家裡的開支，甚至考慮縮減日常開銷，且手邊最好準備至少1年以上的生活費，以備不時之需。

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