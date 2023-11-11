今年，台積電創辦人張忠謀最在意的對手，不再是三星的李在鎔，而是英特爾執行長季辛格。

根據《財訊》報導，在台積電運動會上，張忠謀公開說：「別的公司會利用地緣政治的趨勢，沒有全球化，沒有自由貿易，競爭者會利用那種優勢來打敗我們，台積電未來幾年的挑戰，會比過去幾年，至少一樣嚴峻，或許更為嚴峻。」

張忠謀口中的「別的公司」，箭頭即指向英特爾。他認為，現在美國政府和部分客戶是因為顧慮到價格、成本，才沒有轉單，假如成本不增加，能從美國本地的廠買到IC，就會把訂單轉向位於美國的晶圓代工廠，「這就是英特爾憑藉的優勢」。張忠謀指出，英特爾現在還沒有晶圓代工廠，「但他們受到美國政府的高度鼓勵」。

張忠謀舉例，2021年拜登當選後第一次做國情咨文報告，重點就是高科技製造要重回美國，他的「Model（模範），不是台積電的劉德音，而是英特爾的季辛格」。張忠謀說，拜登報告時，季辛格與拜登夫人就坐在國會二樓的包廂裡，拜登向整個國會介紹季辛格，「這是很大的面子」，也代表美國政府對他的支持。

不可忽視的是，季辛格2021年上任後推動的一連串改造，正逐漸提升英特爾的競爭力。

首先是製程的突破。《財訊》報導指出，今年9月英特爾創新日上，季辛格秀出英特爾在製程上的一連串突破；之前，英特爾在2014年推出14奈米製程後，花了8年時間才正式推出名為「Intel 7」的十奈米製程處理器產品。而台積電早在2017年初就開始用10奈米製程大量出貨，領先英特爾五年推出。

因此，當季辛格上任時宣布將在4年內推進5代製程時，外界都覺得這個計畫過於瘋狂。但他上任後，除了10奈米製程上線量產，今年底英特爾第一款採用極紫外光設備製程的Intel 4製程（相當於台積電7奈米）已在奧勒岡廠量產，採用這款製程的Meteor Lake處理器即將上市；Intel 3製程將用在資料中心使用，代號Sierra Forest和Granite Rapids的處理器上，預計明年上半年出貨。

《財訊》分析，接下來，半導體將從原有的FINFET電晶體結構，進入到GAA（環繞式閘極場效電晶體），英特爾第一款採用GAA電晶體和背面供電設計的20A製程，將在明年量產。季辛格今年9月公開表示，最後一個節點是18A製程，已接近完成製程設計定案，將供接下來的Panther Lake處理器使用，預計明年下半年準備進入量產。