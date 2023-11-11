網友分享，在美國停車時收到一張小卡，細看之後才發現是對方嫌自己停車技術爛，特地「留言」告知，小卡背面還有各種原因可以勾選，此事在PTT論壇上引起熱烈討論，許多人笑稱是一個好方法，能夠警告三寶，又能避免正面衝突。

網友拿到的小卡正面寫著，「嘿，你這個笨蛋，停車技術實在是太爛了」翻到後面則可以看到，「停車超線」與「離別人的車太近」兩項原因被做記號，用此方式提醒駕駛停車的缺失。

小卡上背面的其他選項寫著，你的停車技術因為這些原因看起來像個笨蛋，包括停在禁停的區域、停在巴士位、停在已預約的地方、停在人行道、擋住進出口通道及占用超過一個位子等。

許多PTT網友認為是一個好方法，能夠避免正面衝突，還喊話希望能出中文版，「後面還有選項，真夠精美」、「其實還不錯，至少沒動手」、「台灣應該也必須有」、「這種小卡蠻不錯的，用來提醒三寶不錯」、「傷害不大，侮辱性極強」、「太讚了，有夠嘲諷的。」