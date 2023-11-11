美國祭出半導體禁令打壓中國大陸先進製程發展，儘管買不到艾司摩爾（ASML）用於先進技術的7奈米、3奈米微影設備，但也激勵大陸加速發展成熟製程領域。艾司摩爾（ASML）中國區總裁沈波表示，將協助中國的成熟製程做到全世界非常具有競爭力的水準，這是一個值得努力的方向。

每日經濟新聞報導，對於中國半導體未來該往哪個發展方向，沈波指出，ASML自己看來，先進製程晶片從數量上講相對較小，絕大多數是成熟製程晶片，對於中國來講，這麼大終端市場需求推動下，把成熟製程晶片做到非常具有競爭力的水準，對咱們這個產業來講是最高效的，可以達到一個事半功倍的效果，有助於提高投入產出比。

目前中國成熟過程有多大進步空間，沈波說，成熟過程這個領域裡面，能把中國的成熟過程做到全世界非常具有競爭力的水準，可能在未來相當長的一段時間，大家還有大量的工作要做，尤其是現在這種大環境下，從產業鏈的各個環節來看都需要一起通力合作，如何把這塊做到在全球非常有競爭力，是一個值得考慮和努力的方向。

沈波認為，中國市場就像一個縮小的全球市場，很多樣化，各種各樣的客戶、不同的產品都有。此外，ASML對客戶的服務，並不僅是機器壞了去把它修好再重新運行，並非這麼簡單的服務。ASML對所有客戶而言，很大的附加值是幫客戶把機器用得好，透過ASML的服務，讓客戶工藝流程能夠做得更好。

市場研究機構TrendForce在報告中表示，從中國晶圓代工進程來看，主要專注於55奈米、40奈米以及28奈米等成熟製程，因為中國企業可提供相關半導體設備，包括沉積等設備，在擴產及發展上沒有太大問題。

報告也提到，在美國、日本及荷蘭的出口管制條例下，中國發展先進製程將遭遇阻礙，但用於45奈米、28奈米等成熟製程的設備仍有望獲得出口許可。