一名女網友表示，最近看到新聞有關毒品的事情，網路上也很多毒品文，她看完後相當有感觸，因為她的哥哥就是長期吸毒的人，因此在網路上用她的視角分享給大家知道。

女網友表示，她哥哥吸毒已經12年之久，從K到安，最近床頭還有膠，反正就是一直不斷的在吸毒，原本以為不會扯上關係，直到媽媽受傷無法工作，經濟壓力都壓在她身上，她才想起她有個哥哥，也是這時候才知道他有多麼的扯。

常常薪水花光光，預支薪水，還幫他代墊房租，然後都沒還錢，最後還利用各種謊言，說家人出事來跟老闆騙錢，沒錢還會回家偷，曾幫他送進戒毒教會，沒想到最後一年半過去，出來還是繼續吸，讓她身心俱疲。因此PO文向大家分享。

網友看到「Dcard」的發文留言表示：「狠下心，放手、搬家」、「必須段捨離」、「這家人不要也罷」、「只能說真的辛苦你跟你的家人了」、「大義滅親吧！」，而原PO者看到網友留言，也相當感謝大家的安慰。

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