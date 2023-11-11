美國10月中下旬擴大AI晶片輸中禁令，輝達等巨頭原本為中國市場而降低規格的多款特供產品遭美政府禁止出口中國大陸。新禁令公布不久，傳輝達與英特爾將再推出降規版晶片的計畫，而輝達已為此打造三款晶片。前海軍艦長呂禮詩指出，NVIDIA輝達總裁黃仁勳自己講得非常清楚，大陸自己也開始研製晶片，慢慢就會追上美國。連ASML總裁也說，放棄大陸市場，以後美國、荷蘭沒機會。說明拜登的「小院高牆」是行不通的。

「中美兩國元首要在APEC見面，可是現在難道讓大陸不斷退讓嗎？」呂禮詩10日在《新聞大白話》節目提到，現在事實上來講，是中國大陸有求於美國嗎？還是美國有求於大陸？「當然是美國有求於大陸，因為現在要選舉了嘛！」

呂禮詩指出，輝達之前就打造了A-800跟H-800兩種晶片，這兩種晶片是符合美國商務部的標準，能夠輸往大陸銷售的，然後突然就說不行賣了。10月25日的《BBC》新聞還特別講到，就是原來要在10月17日的30天後才要進行的AI人工智慧相關的管制，提前到10月25日。

「也就是說，難道在美中元首見面之前，在科技市場就要兵戎相見了嗎？」呂禮詩強調，為什麼NVIDIA這麼樣地需要大陸市場？總裁黃仁勳自己講得非常清楚：當下這個時刻，大陸自己也開始研製晶片，無論是在遊戲、圖形、AI人工智慧這些領域，慢慢就會追上美國。

呂禮詩表示，自己之前提過，《中國知網》已經拿出非常多相關的研究，所以不只輝達這麼說，連ASML的總裁也是這樣講，就是現在放棄這個市場，讓中國大陸可以自己做的時候，「以後，對不起，你們美國、你們荷蘭，一點機會都沒有啊！」

呂禮詩直言，所以可以確定一件事，拜登有關高階晶片的「小院高牆」，事實上是行不通的。