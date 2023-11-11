新黨立委參選人游智彬10日指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入風月場所、流連酒家，質疑聚眾淫亂，系統性讓民進黨機器染黑染黃？國民黨台北市議員徐巧芯質疑，賴清德到現在已經砍了9個人，這些人因桃色糾紛、賄選、貪贓枉法被砍，所以不要說賴清德很棒、揮淚斬馬謖，馬謖也太多了吧？選到現在已經9個馬謖，可能整個陣營裡面都是馬謖了，代表民進黨上上下下一團混亂，必須下架他。

「新潮流的人都很正經？晚上了人就變一個樣子？這就是標準的一手唸經、一手摸乳嘛，這就是新潮流的日常！」徐巧芯10日在《大新聞大爆卦》節目表示，所以像這樣子的派系，你要讓他繼續去管理我們整個中華民國嗎？甚至他帶頭的，賴清德本人就是這樣。

「那你說這個人他被趕走了？可是沒有耶，賴清德他到現在已經砍了9個人！」徐巧芯提到，這9個人要嘛就是因為桃色糾紛，要嘛就是賄選、貪贓枉法。你不要跟我講賴清德很棒，揮淚斬馬謖，「我倒想問你，馬謖太多了吧？」

徐巧芯強調，如果你整個團隊裡面有一個馬謖，你揮淚斬馬謖，代表說我很清高，代表我們是有一個高的道德標準。但選到現在，已經9個馬謖了，可能整個陣營裡面都是馬謖了？（主持人馬千惠：眼淚也流光了吧？）你哪來那麼多眼淚，讓你揮淚斬9個馬謖？

「所以代表你民進黨上上下下是一團混亂！」徐巧芯質疑，而且就是因為執政了八年，已經覺得無所謂？穿民進黨制服也可以上酒店！一般人好歹遮一下？沒有在遮的！那是誰？賴清德提拔的大將！組織部的主任其實是在整個選舉裡面，專門負責動員，相當重要的職位，雖然他名氣可能不是很大。舉這個例子只是告訴大家，最重要的是，類似的事情，你看到會覺得很生氣，看到很生氣就會希望下架他。

徐巧芯直言，這個時候，藍白雙方如果沒有辦法整合成一股力量，最起碼在議題上，可以分進合擊。