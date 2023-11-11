新北市立委參選人、國民黨市議員廖先翔近日被綠營指控有違建爭議，原本相對現任立委賴品妤有一定領先優勢，但近期似又呈現膠著狀態。《高級酸新聞台》主持人李珮瑄走上街頭訪問民眾意見，針對「新北市第12選區對決，你選誰？」用看板及貼紙進行街頭意見調查。結果廖先翔以17票拿下42.5％得票率，賴品妤則拿到21張票，得票率52.5％稍佔優勢。

有民眾表示「廖先翔，因為他國民黨的，對我們汐止地區比較有貢獻。賴品妤？從來沒有看到人！也不知道她在幹什麼？（李：違建爭議會影響投票嗎？）不會，那都民進黨在攻擊的！（對賴品妤的印象？）太年輕了，政治上都是靠她老爸！」

也有人說「做得好啊，我喜歡他啊，他做很多事情」、「不知道耶，我就比較喜歡他」、「他是我們汐止人，很好啊！（那賴品妤呢？）啊～那個，雲豹小公主！」、「比之前高很多很多，房價啦，物價，這邊賣的東西都有變貴的趨勢，」、「（批賴品妤）我們平時根本就沒有看到過這位立委！只有選舉的時候才看到人」、「他服務好！」、「做得很好啊，像這個公園就做得很好啊」、「有爭議就拆啦，那賴品妤呢？」

也有不少人選擇投賴品妤「很年輕，很漂亮」、「就是民進黨的啦！」、「我看她問政還不錯啦」

。

調查結果，廖先翔以17票拿下42.5％得票率，賴品妤則拿到21張票，得票率52.5％。

調查單位：中天新聞

主持人：李珮瑄

辦理時間：2023/11/07 10:40至11:50止

抽樣方式：方便取樣(convenience sampling)

母體數：1950萬人(2024預估選舉人數)

樣本數：40人

誤差值：方便取樣，無法統計誤差值

經費來源：中天新聞