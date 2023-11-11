咖啡與酒可能是西方世界最受歡迎的兩種飲料，兩者對於睡眠都有負面作用。美國一項研究意外發現，白天喝了咖啡的人晚間小酌一杯，竟能「暫時抵銷」咖啡因造成的一部分影響。不過，這其實只是一種短期掩蓋作用，時間久了對於睡眠造成的負面影響仍無法避免。

英國《每日郵報》8日報導，美國華盛頓大學（University of Washington）健康與危險行為研究中心、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）人類睡眠科學中心合作研究酒精與咖啡因攝取量對於夜間睡眠品質的個別與綜合影響多大、持續多久，然而一小群經常飲酒與喝咖啡的金融交易員提供了意想不到的初期結果。

接受6個星期觀察的17名受試者均為男性金融交易員。這種工作需要高度注意力與快速認知能力，壓力很大，從業者常依賴咖啡與酒精提神紓壓。受試者自評，每天喝1小杯咖啡會導致每晚平均睡眠時間少10分鐘，每週合計減少約1小時。白天喝了咖啡、當晚攝取1標準單位的酒精飲料（例如一小杯紅酒或285毫升啤酒），睡眠時間減約5分鐘，每週合計約半小時。也就是說，受試者晚間喝一杯酒可稍加抵銷白天攝取咖啡因影響睡眠的程度，作用如鎮定劑。

美國華盛頓大學研究咖啡因與酒精對於睡眠的綜合影響，結果頗令研究人員意外。

酒精會抑制睡眠週期的快速眼動期（REM），讓人睡不好。若以0到100給睡眠品質評分，受試者每天多攝取1標準單位的酒精，睡眠品質分數就扣3分；若飲酒當晚的白天時段喝了咖啡，夜裡睡眠品質分數就沒那麼糟。

研究人員認為，咖啡因導致睡眠量減少，但受試者感受不太明顯；咖啡能掩飾因酒精干擾睡眠而產生的倦意，兩者交互作用逐漸顯現，受試者甚至出現定期自我「治療」跡象。然而長期下來整體睡眠品質仍會變糟，最終出現負面循環。要想真正睡個好覺，咖啡因與酒精兩者能免則免。

本研究未用睡眠追蹤裝置，僅依受試者自評睡眠時間長度與品質，也未精確記錄受試者攝取咖啡因與酒精的時間點，因此需要更進一步研究。上述成果刊登於《公共科學圖書館綜合期刊》（PLOS One）。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！