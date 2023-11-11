2024大選不只總統競爭激烈，藍綠立委誰能成為最大黨甚至過半，也成為未來政局重要觀察指標。國民黨立委徐巧芯指出，民進黨在某些藍營優勢選區做內參民調時，訪員聽到民眾支持國民黨，會問額外的問題說：你為什麼不支持另外一個人？然後就會讓接受電訪的民眾覺得很煩，很多人就會掛電話，掛完電話那一題就不算了。包括大安區、中和區都有民眾反映這情況，這就是綠營給自己人打雞血，讓他覺得還有勝算繼續拚。

徐巧芯10日在《大新聞大爆卦》節目提到，民進黨在很多國民黨的優勢選區裡面，他們做民調的時候，有時候會做一件事情。舉例來講，訪員打電話給選民，他可能會問說：請問你支持誰？假如你說你支持國民黨、支持徐巧芯，他這個訪員很奇怪，他就會問你額外的問題。

「問說：那你為什麼不支持另外一個人？我跟好幾個藍大於綠的選區的候選人都確認過，有些人都有接到這種電話！」徐巧芯指出，選民都會反映，訪員都會問說：你為什麼不支持另外一個人？然後那個選民就會覺得很煩，很多人就掛電話，「掛電話，那一題你就不算了！」

徐巧芯強調，所以他們就會做出，明明實際上的內參民調，藍營是贏的，可是就會拉近。主持人馬千惠驚呼：這個是奧步吧？「可是這個訪員的態度，只有訪員跟那個被抽到的一千人會知道而已！」徐巧芯直言，其他人只會看到結果而已。

「不曉得大家有沒有看到？最近民進黨在評估立委選情的時候，有講到幾個關鍵的選區。」徐巧芯表示，比如說大安區、中和區，都講說什麼激戰、已經拉很近了。後來自己去訪查，一些接到電話的民眾，他們都告訴自己有這個情況。這種民調就變成說，給自己人打雞血，就讓自己人覺得說還有勝算，再衝一次，這種民調也是有的，所以民調會有各種這類的問題。