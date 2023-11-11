Photos of the B-21 taking off for its first test flight



From Mike Henry via: https://t.co/mCk6DFvKcm pic.twitter.com/lvrj3HYGF4 — Aerospace Intelligence (@space_osint) November 10, 2023

美國空軍第一架量產前B-21隱形轟炸機「突襲者」（Raider），10多天之前在加州地面測試，消息曝光後引發眾家軍事迷關注。台灣時間10日深夜，社群平台X有網友發布影片標榜「B-21首飛」，引發多國網友大量轉載。

外媒在10月25日報導，B-21「突襲者」在美國加州棕櫚谷（Palmdale）42廠（Plant 42）測試以自身動力地面滑行。當時已有消息指可能幾個星期之內甚至幾天之內就會進行首次試飛。就在美西時間11日上午，當地網友拍下B-21飛過藍天的畫面上傳社群平台，引發瘋傳。

B-21 first flight



Full big dick



America



Fuck terrorists#B21 pic.twitter.com/S7RCBxtMRV — Brian’s Stepdad (@d_great_white) November 10, 2023

儘管B-21專案仍在高度保密狀態，美國空軍仍讓B-21的模樣曝光，諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）員工大白天就在半公開的跑道上展示這款隱形轟炸機。現在更進一步首度試飛，其造型與性能再度引起軍事迷討論。

日前曝光的照片之中，「突襲者」最引人注目之處是機上的發動機噴嘴埋得更深，並減小表面凸起，據信相關設計有助於提高B-21的隱形性能。此外，「突襲者」去掉了B-2的鋸齒狀後緣，提高低空執行打擊任務穩定度。