美國知名軍事新聞網日前選出了有史以來「最真實的」空軍接戰橋段，讓人意外的是，它是一部日本動畫電影，而不是好萊塢巨片。編輯們認為機器人科幻動畫《機動警察2：劇場版》完整呈現了「地面管制攔截」（GCI）標準程序和戰鬥管制，雖然日文口音很重，但是卻完整呈現了北約系統下空軍的接戰程序。

據美國軍事新聞網《任務與目的》（Task & Purpose）專文報導，好萊塢電影時常呈現未經識別或未經授權的飛機、飛彈威脅如何侵入領空，《捍衛戰士》和《戰爭遊戲》都嘗試過，但最終呈現出來的結果，都沒有捕捉到地面管制攔截（GCI）這種令人心跳加速的過程。

以《攻殼機動隊》聞名的日本動畫導演押井守《機動警察2：劇場版》其中1個橋段脫穎而出，《任務與目的》編輯室認為這是史上最逼真的地面管制攔截呈現。

當戰術螢幕充斥著畫面，同時伴隨著不祥的音樂和緊張的無線電通信，十分緊湊和寫實。這個橋段發生在2002年的日本冬季，1架失控的F-16J飛機發射了1枚電視導引飛彈，直擊東京灣大橋並且摧毀了中段。

隨後，日本府中市戰略作戰中心（SOC）再度偵測到另外3架未知所屬的F-16J，代號為「雙足」（Wyvern）來襲，因此日本航空自衛隊派遣4架F-15 STOL/MTDs（高機的F-15實驗機）沿著2條不同的路徑前往攔截。

府中市戰略作戰中心引導F-15代號為前往接戰迎面而來的F-16Js，最終整個襲擊都是一個精心設計的詭計，原來雙方都是自己人，但是飛機識別、以及府中市戰略作戰中心的雷達都被幕後黑手駭入竄改，導致自己人攔截自己人的窘境。為避免劇透，再留給讀者自行欣賞。

一位前海軍打擊部門分析師時表示：「所有的術語都正確的使用，沒有像典型的好萊塢編劇那樣『試圖模仿軍方』或者使用他們在網路上Google到的術語，雷達螢幕不是電玩、電影中出現的旋轉的『聲納信號』垃圾。這部電影非常真實地顯示出控制塔中實際看到的顯示螢幕，帶有IFF/識別代碼識別每架飛機或飛行的標誌。」

雖然《機動警察2：劇場版》呈現出來的是電影所屬時代的單色雷達螢幕，只有在雷達束進行另一次循環時才會刷新。跟蹤的飛行物體時所使用的「識別碼」而不是飛機名稱。

無線電聲音嚴厲、沉悶和多噪音，飛行員的呼吸中斷了他們的對話，這是一個非常真實的情況。

大多數電影都在無線電通信中使用外行的詞語，如「Over」或「I repeat」但《機動警察》角色不僅在無線電傳輸中使用正確的術語，而且還用使用日文腔濃厚的英語說話。

這是大多數空戰電影忽略的重要細節，即使是描繪北約盟國的電影，通常也只是讓飛行員說他們的母語，而英語是航空交通通信的通用語言，北約體系的空軍也一樣。