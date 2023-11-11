前總統馬英九呼籲以全民調方式決定藍、白陣營總統候選人組合，前高雄市長韓國瑜也在臉書發文表示，他個人高度支持與贊同。藍營戰將羅智強直呼，政黨輪替終於看見一線曙光。前立委郭正亮10日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，韓國瑜相當聰明，他知道自己當副手但藍白不合，恐怕也沒有辦法贏，侯韓配，也贏不了。然而柯郭配也贏不了，所以還是要處理根本性問題，今天這局叫柳暗花明又一村，真的要趕快做決定。

「所以馬英九一貼，一大堆立委都跳出來了！說我們支持馬總統。」郭正亮表示，現在看到國民黨立委表態的，已經將近20個。

郭正亮直言，為什麼？因為他們真的覺得藍白如果沒有合，那立委會有變數！

郭正亮強調，今年，本來國民黨成為第一大黨的機率是很高的，如果你搞到藍白破局，很多人可能都在5％上下，看你緊不緊張？

「所以這個情況，我覺得韓國瑜也相當地聰明啊，就立刻加大份量、也跳出來！」郭正亮指出，因為我們知道，侯友宜是努力在找韓國瑜當副手。但韓國瑜就是認為說，他當副手如果藍白不合，恐怕也沒有辦法贏！「你侯韓配，也贏不了！我講白了啦，你柯能夠找郭台銘合，也贏不了啦！那這樣搞幹嘛？」還是要處理根本性的問題，「所以我覺得今天這個叫柳暗花明又一村，希望大家就這個新的轉折，真的要趕快做決定！」